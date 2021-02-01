美國超級幸運男第6次中「刮刮樂」 首次獲得頭獎 獲194萬港元 「我買獎券是為了慈善」

中六合彩相信是不少人的願望，網絡上更有人戲言，買六合彩其實是買一個希望。美國愛達荷州一名男子的人生可說是充滿「希望」，因為他在一個拼字遊戲的「刮刮樂」中，已經第6次中獎，最近一次刮中25萬元美金（約194萬港元）的大獎，亦是金額最高的一次。

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據美國有線新聞網絡（CNN）報道，愛達荷彩券公司表示，這位超級幸運男子Bryan Moss來自莫爾迪恩（Meridian），是一間運動用品店的老闆，上月28在一款填字遊戲的「刮刮樂」中，贏得高達25萬美金的獎金，同時是他第6次中獎，不過得到頭獎則是第一次。

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除了分享中獎的喜悅，Bryan亦分享自己投注的真正原因。他知道愛達荷州的彩券有部分收入會用作資助或是作為永久建築基金（Permanent Building Fund），所以才有買彩卷的習慣，與此同時，他表示將會把贏得的獎金存起來作為女兒的教育基金。

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責任編輯:翁嘉陽