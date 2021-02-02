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【樓市現象】 樓市旺大型屋苑業主冇價講 淘大花園仍有平過6球減價盤 2房586萬成交

股樓投資 08:05 2021/02/02

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踏入今年初以來，樓市保持旺勢，新盤群起出擊，搶去去市場焦點，二手業主見市旺，議價空間明顯收窄，特別是大型屋苑的筍盤也買一個少一個，不過有部份業主願意減價，買家仍可把握機會尋寶。

淘大花園鄰近港鐵九龍站站

【筍盤推介】 九龍鐵路上蓋物業交通超便利 一落樓下就係大商場 內園2房筍盤減價20萬，詳見【下一頁

 

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 利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，市場新近錄得九龍灣淘大花園E座低層7室的二手成交，單位實用面積約375平方呎，為兩房間隔，望城市樓景。業主原以610萬元放盤，只放盤兩天最終以586萬元成交，減價24萬元或約4%，折合實用面積呎價約15,627元。據悉，原業主於2012年2月，以約268萬元購入上述單位，持貨9年，現轉手帳面獲利約318萬元，物業升值約1.2倍。

【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期，詳見【下一頁


觀察現時淘大花園的網上二手放盤，現時普遍的二房單位叫價已逾600萬元，如淘大花園1期C座高層3室、實用面積375平方呎的2房單位叫價達720萬元;1期B座低層4室、同樣實用面積375平方呎的2房單位，叫價也要670萬元，為何是次成交可以低於600萬元?

鮑允中指，相信減價是因為單位部份景觀被房協轄下俗稱為「富貴長者屋」的彩頤居遮擋，所以業主願意短時間減價成交。他補充，淘大花園現時有約138個單位放售，叫價由478萬元至850萬元不等。

【本港之光】新世界及K11撼贏多國 奪「房地產奧斯卡」MIPIM Asia Awards 四大獎 鄭志剛：「可持續發展將引領房地產行業的未來」，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

物業 放盤 九龍灣 淘大花園

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