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【樓市熱話】冇樓等於跨代貧窮？ 網上惹熱議　網民：冇樓又冇公屋最可悲

股樓投資 23:38 2021/02/01

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香港地買樓難已是無可爭議，尤其年青人，若沒有父幹可說不用想上車。有網民在討論區發帖，指現時若沒有自住樓的話，下一代根本冇能力買樓，更會造成跨代貧窮。此言論惹起其他網友熱議，有贊成也有反對，而有網友直言「冇又冇公屋是最可悲」。

該網民表示，如果現時連一層自住樓都冇的話，經歷十幾廿年通脹後，下一代根本冇能力買樓，造成家族跨代貧窮，而如有樓的話則可以按自己層樓，給下一代做首期。

【大掃除要小心】大懵男將老婆8萬私房錢當垃圾丟　清潔工報警尋回失主 【見下頁

此帖迅速引起熱議，贊成的網民表示：

  • 係香港有樓係上等人, 無樓但有公屋都算係幸運, 無樓又無公屋是最可悲
  • 都係架，所以無本事有樓的人，不要生，只令下一代受苦，也造成社會負擔
  • 說得冇錯，QE之下，銀紙已經係廢紙，通街都係，只有樓係欠缺的資產，將來都只係會升值，因為事實銀紙貶值之中

不過，反對此說法的網民表示：

  • 我唔係要比較，只係指出搵到錢丶有學歷，比有層樓重要多了！樓，不能令你進步與富貴！年輕一代都理解錯誤，炒股炒樓會發達？會富貴？增值自己丶工作成功就為了買樓？
  • 下一代發憤圖強，讀多啲書，搵份好工或做專業人士，就好過有樓啦，有能力點會買唔起樓，你有樓但冇能力又有乜鬼用？
  • 如有能力又不打算移民都應考慮置業，但若負擔不起可以租，抽居屋或申請公屋也沒有問題。無論生活怎樣困難也好，自己盡責任去努力便可以了，有或冇物業也是其次。

【延伸閱讀】九龍鐵路上蓋物業交通超便利 一落樓下就係大商場 內園2房筍盤減價20萬 【見下頁

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記者：李兆明

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