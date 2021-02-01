【樓市熱話】冇樓等於跨代貧窮？ 網上惹熱議　網民：冇樓又冇公屋最可悲

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「港式新鮮市集」登陸港島東 一機盡掃 自助付款任你買!
香港地買樓難已是無可爭議，尤其年青人，若沒有父幹可說不用想上車。有網民在討論區發帖，指現時若沒有自住樓的話，下一代根本冇能力買樓，更會造成跨代貧窮。此言論惹起其他網友熱議，有贊成也有反對，而有網友直言「冇又冇公屋是最可悲」。
該網民表示，如果現時連一層自住樓都冇的話，經歷十幾廿年通脹後，下一代根本冇能力買樓，造成家族跨代貧窮，而如有樓的話則可以按自己層樓，給下一代做首期。
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此帖迅速引起熱議，贊成的網民表示：
不過，反對此說法的網民表示：
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記者：李兆明