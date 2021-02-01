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後悔乘撤離武漢專機 英男：留在中國更安全及自由

環球社會熱點 18:50 2021/02/01

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新冠肺炎疫情已持續逾一年，英國去年派出專機由武漢接載。有乘搭專機返回英國的男子現表示後悔，認為自己當初應該留在武漢。他指，若當初留在武漢，會更為安全及自由，更稱被英國政府欺騙，因返回英國後並沒有更安全。

去年武漢確診和死亡人數一度急升，曾進入封城狀態。39歲的韋拉（Matt Raw）表示，當接收到英國政府 「離開武漢」的指示時，曾認真考慮這個建議。

英國二戰百歲老兵染疫入院 約翰遜致慰問 【下一頁】

由於起初英國政府只允許英國公民登上專機，韋拉不願和中國籍的妻子分開，所以並未打算搭乘航班，甚至打算參與興建武漢醫院的工作。

直至航班起飛當天的凌晨4點，英國政府宣佈，英國公民的伴侶，即使只持有中國護照亦可登機。韋拉夫婦匆忙收拾行李後，便趕往機場。

最後韋拉夫婦、韋拉媽媽，和其他一共83名人士，於去年1月31日乘坐專機離開武漢。並於抵達後接受了兩個禮拜的隔離。

歐盟「轉軚」取消限制出口 承諾不干擾對英國新冠疫苗供應 【下一頁】

韋拉現在表示，他希望他當時並沒有登機。他認為英國政府欺騙了他，因回到英國後並沒有更安全，自己是在被錯誤的藉口欺騙。他相信，若當初留在中國會更安全，亦會更自由。韋拉認同中國政府，迅速地封鎖了整個城市，是正確的做法。

責任編輯：李俊儀

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