【遊戲驛站GME】白銀定價權由「13位莊家」掌控　散戶挾淡倉能否成功？

▲ 白銀交易比股票更為復雜，投資者亦小心僅慎。

美國散戶大軍在GameStop（美︰GME）挾淡倉一役成名，並將目標轉向貴金屬市場，白銀成為散戶挾淡倉行動的最新對象。然而，與股票市場相比，貴金屬不止在交易渠道、衍生產品種類、定價機制上更為複雜，在資訊透明度上更是遠遠不足。因此，散戶要投資白銀時，最好弄清楚自己到底在買甚麼，不然隨時掉入大戶陷阱。

黃金、白銀等貴金屬，在國際市場上向來都有多種定價機制。其中，大多數人最常聽到的，自然是所謂的「倫敦金」的現貨黃金，對應在白銀市場便是「倫敦銀（現貨白銀）」了。倫敦金、銀是由倫敦金銀市場協會（LBMA）的拍賣定價作為參考指標所得出的。

只要作為LBMA的成員，才能夠直接參與金銀定價的拍賣。而據LMBA的資料顯示，目前倫敦銀定價拍賣的參與者只有13家機構，包括︰Citibank, N.A. London Branch、Coins ‘N Things Inc.、Goldman Sachs、HSBC Bank USA NA、INTL FCStone、Jane Street Global Trading, LLC、JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch、Koch Supply and Trading LP、Koch Commodities Europe Ltd.、Marex、Morgan Stanley、Standard Chartered Bank及Toronto-Dominion Bank。

換言之，倫敦銀的定價權基本上掌握在上述13家機構手上，這已是近年LBMA「積極改革」的結果。在此之前，倫敦金、銀定價權只掌握在數家金商手上。倫敦銀（現貨白銀）多以差價交易合約（CFD）的方式在不同平台上交易，沒有合約到期日，也不需要實貨交收。

而今次美國散戶的挾倉目標是美國的白銀期貨，更準確地說，是在芝商所（CME）旗下紐約商品交易所（COMEX）上掛牌的白銀期貨，一般而言，香港媒體會稱之為「紐約期銀」，而黃金期貨則稱之為「紐約期金」。這些期貨合約是需要在到期日清算交收，由於「散戶們」觀察到白銀期貨沽空倉位極高，遠多於實物供應，便認定只要大舉買入白銀期貨，沽空者因為沒有辦法在合約到期日交付足夠數目的白銀，只能夠高價平倉。

白銀期貨價格急升，美國散戶挾倉大軍出動【下一頁】

交易數據不透明 散戶「Strong hold」策略無用

之所以刻意強調倫敦銀、紐約期銀的差異，是希望讀者了解兩種產品的性質完全不同。在現貨白銀（倫敦銀）的市場上，「挾淡倉」難以實現，因為正如上文提到。倫敦銀通常作為指標，以CFD方式交易。因此缺乏透明度，交易場所包括了各大小金商的銷售網絡、算是「場外交易」的一種，難以得悉沽空比例、成交量等數據。沽空倫敦銀不需要支付利息，與交易期貨一樣只需要足夠保證金，有足夠彈藥便可保持沽空倉位。再者倫敦銀並非期貨，故在本港缺乏監管（因監管規例只覆蓋股票、期貨及相關衍生品），大家常聽到的「倫敦金騙案」正由此而生。

不少散戶採用買入白銀ETF的方式，參與這次的挾倉行動。但要注意的是，有不少ETF實際上是追蹤倫敦銀的價格，而非紐約期銀。另外，即使散戶直接買入紐約期銀，也不可能像持有GameStop（美︰GME）那樣「長期持有（Strong hold）」。因為期貨合約會在到期日交割，若投資者不平倉，便要按照合約規定，付款補足保證金以外的餘額，購買實貨白銀。在這一點上，散戶又是否有足夠「接收實貨」的能力？若散戶未有足夠實力接貨，反而在合約到期日被逼大規模平倉，會有何後果？去年4月的負油價會便是最佳例子。

更重要的是，雖然白銀期貨價與倫敦銀價向來走勢一致，但也不時會有「高水、低水」的情況。若投資者買入追蹤倫敦銀的ETF，大幅跑輸白銀期貨也並非不可能。更甚者，大戶可能趁今次機會同時「買入白銀期貨，沽出現貨白銀」，透過兩者之間差價拉闊賺取利潤。另方面，白銀的供應並非固定，現有的銀製品也可重新熔煉成為交割用的白銀實貨，而全球白銀、銀製品的庫存數據也無從得知，大戶在這場遊戲中明顯有着更巨大的優勢。

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編輯︰侯景成