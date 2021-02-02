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【智取英文@iM網欄】說話討論5部曲

名人薈萃 16:21 2021/02/02

分享：

小組討論時，一個有質素的發言有五部曲：

1. 回應對方觀點

2. 講論點時要明確地解釋原因

3. 是好及加上日常生活的例子

4. 提出假設推論 (If 句子, 句子)

5. 就是分析影響

大家可能不知道應該怎麼開始句子，想自然得來又不能太過口語 (too casual)，所以我會給大家一些句式，大家可以因應自己的風格或當時的情況進行修改

Part A

討論

1. 開頭最好開場白

– Let’s get started.

2. 解釋討論目的

– We’re going to ……

– Today, we’re here to discuss what to include in this meeting.

3. 介紹 背景

– As we all know, ….

– Well, …… Let’s discuss them first.

4. 表達觀點

– I think that nowadays, …..

– One of the striking examples is …(noun 名詞)

– As a result, ……

– Therefore, …….

5. 問其他意見

– What do you think?

– Do you agree?

– What do you think/reckon?

– Do you have any more ideas to add?

 

Part B：作出回應

1.簡單回應 – You are right.

2. 歸納對方觀點: 重複總括一次對方的觀點

3. 表達觀點 – However, I think …….

– It is no use …… (後面v+ing)

I am afraid of v+ing….

4. 問其他考生意見

以上講的都是一些十分基本的用語，之後會再講下考生可以如何升grade，或者aim 5以上的同學仔可以點樣elevate自己的speaking 記住唔要miss 我地下一次既blog啊！

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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