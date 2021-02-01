【對抗禁令】小米反擊美國投資黑名單  向美府提出訴訟

▲ 小米集團日前在港交所發表公告指出，已對美國國防部和美國財政部提起訴訟，強調保護股東及公司利益。

美國早前在川普政府的領導下，以國家安全為由將數十間中國科技公司列入黑名單，禁止投資有關公司的證券。小米集團日前在港交所發表公告指出，已對美國國防部和美國財政部提起訴訟，強調保護股東及公司利益；並要求美國法院宣布美府將其列入投資黑名單乃是違法行為。

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據《彭博社》報道，小米集團就有關事件於2021年1月14日表示，根據「1999財政年度國防授權法案（NDAA）」第1237條，將小米公司列入相關清單的事件。小米集團已於1月15日發表公告，表示將會採取合適的措施保護公司和股東的利益，並於1月29日美國東部時間在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和美國財政部。

公司認為，上述兩機構在將小米列入為NDAA認定的「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，為維護公司全球用戶、合作夥伴、員工和股東的利益，要求法院宣告該決定違法並撤銷。

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外電又指，包括貝萊德（BlackRock）、先鋒集團（Vanguard Group）、道富（State Street Corp.）都是美國投資小米最大的幾家機構，連晶片大廠高通（Qualcomm）也是股東，若被列入禁止投資名單，主要供應商也必須與小米停止聯繫，相信其影響頗為嚴重。

責任編輯：施雯雯