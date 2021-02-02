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【比亞迪淡倉】比亞迪再升近半成　摩通申報增持比亞迪淡倉、貨值125億

當炒股 09:48 2021/02/02

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比亞迪 （01211） 股價續漲，截至上午9時46分，該股升4.7%，最新報256.4元，成交額9.8億元。據聯交所資料披露，於1月27日，摩根大通持有淡倉由4378.2萬股增至5099.65萬股，比率由4.78%增至5.57%，所增加的721.4萬股，以收市價計，貨值17.7億元，令摩通持有的比亞迪淡倉增至124.9億元。由於摩通為大型衍生工具供應商，預期投資者正於衍生工具市場，部署看淡比亞迪操作。

據證監會最新資料，比亞迪淡倉8589.13萬股，貨值210.4億元。

【下一頁】比亞迪高層減持套現2.4億人幣　股價挫

另外，貝萊德亦於聯交所披露，比亞迪持倉增至5.03%，因取得了73.4萬股的保證權益，同時亦收回1112.3萬股在借貸協議下的股份。

比亞迪股價於最近一年狂升，由去年3月低見33.5元，升至1月25日高位278.4元，累升730%，目前股價已較高位稍為回落，市值2567.6億元。

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https：//bit.ly/2KQ4U4g

 

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記者：譚志偉

港股 比亞迪股份（01211）

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