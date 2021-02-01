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【港股追蹤】傳東亞最快本月出售東亞人壽 友邦中策有意競購

股樓投資 19:40 2021/02/01

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外電報導指，東亞銀行（00023）最快會在月內決定東亞人壽的買家，而友邦保險（01299）、中策集團（00235）都有份競購東亞人壽。東亞銀行及友邦拒絕回應有關消息，中策則暫未作出回應。東亞銀行今日升2.1%，收報17.18元；友邦升2.6%，報96.15元；中策全日升15.6%，收報0.2元。

【大行點睇】澳門1月博彩收入略高於市場預期 瑞信仍對行業持審慎看法  詳情請看[下一頁]

報道引述消息人士指，有關競購程序已進入最後階段，而收購規模或會達到5至6億美元（約38.8億至46.5億港元），東亞銀行最早會在月內公布交易結果。

東亞銀行去年9月在策略檢討後，為提高該行業務的價值，及改善其財務狀況所以決定出售。

【大行報告】安踏李寧滔搏股價造好　同日獲大摩高盛籲買  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

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