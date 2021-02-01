【港元定期存款】港元定存冠全城5厘息倒數 兩虛銀齊減息

▲ 天星及匯立兩間虛擬銀行輪流減港元短期存息，齊失落3個月期三甲榜。

2月甫開局，3間中小行出手，包括虛擬銀行輪流鬥減港元定期存款息率，匯立（WeLab）今天（2月1日）略減3個月港元定存年息0.05厘，新息率僅險守一厘大關。而天星（Airstar Bank）早於昨天（1月31日）已出手，微削兩個月到半年港元定存息0.05厘，目前該行最高息是3個月及半年期，齊報1.05厘。傳統銀行、信銀國際更全面降短中長息。專家料春節前後存息仍趨跌，畢竟貸款乏好出路。

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如以半年期計，天星續問鼎高息王。但要是單以3個月港元短存來看，只險勝對手匯立的1厘。正因上述兩虛銀最近先後降息，相反競敵眾安（ZA Bank）力保3個月1.08厘，因而扒頭超前，打入季軍列。

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至於3個月港元定存高息王雖有5厘，由富融(Fusion Bank)提供，但優惠今天到期，本報曾查詢此冠全城息率會否順延，但至截稿前暫未獲回應。

此外，綜觀一年期，由於信銀國際狠削0.15厘，最新僅得0.6厘，遂失落冠軍寶座，更跌出3甲榜。

業界以3大主因，銀行於春節前暫毋須高息吸存，包括:1、凍資王快手科技（新上市編號：01024）鎖資約1.28萬億元，於本周四（2月4日）開始回籠；2、金管局總裁余偉文今早指，本港沒現走資，而去年港元存款上升6%；3、特首林鄭月娥也於今早明言，本港經濟仍處艱難時期，陰霾密佈。

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記者：曾桂芬

責任编輯：梁智豪