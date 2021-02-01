詠翔十周年推動活齡女性　帶領女性快樂飛翔

現時女性平均壽命達88歲，普遍比男性長壽6年。隨著人口老化，不少女性都開始思考及關注將來退休後的生活。詠翔（香港）會長錢黃碧君指，無論有沒有結婚的女性，將來年老時都有機會需要獨立生活平均6年之久，提早作好準備有助將來生活更輕鬆。

詠翔日前舉行「樂詠飛翔迎新姿」正向人生網上講座，以「健康、快樂、財富」為主題，請來婦女事務委員會主席陳婉嫻主禮，財經節目主持蔡康年、飲食品牌創意廚師梁雅琳及精神科專科醫生梁琳明主講，600多人於線上參加及瀏覽，反應熱烈。錢黃碧君指，現時香港已有30多個婦女組織，但主要是針對不同專業行業的團體，或幫助婦女解決現有家庭及工作問題的組織居多，而詠翔則希望能為女性籌備未來，為她們做好退休後的人生規劃。詠翔作為活齡女性的領航團體，希望能夠凝聚各界的力量，為社會多注入一份正能量。

詠翔（香港）於2011年成立，當時是三八婦女節的一百周年紀念。而於2013年正式成為慈善註冊團體，詠翔至今已舉辦超過100個不同類型的講座、服務項目及公益活動，協助會員建立獨立自主的能力，活出精彩人生，現時累積會員人數達600名。

今年，詠翔（香港）會舉辦一連串十周年紀念活動，其中包括聚焦於60歲以上活齡女士的十大傑出活齡女性選舉。因應現時疫情困境，特別期望能表揚在疫情中有特別付出或貢獻，助社會跨過逆境的女性，亦希望選出過往在義務工作甚或在家庭上特別有貢獻的女性。

錢黃碧君又透露今年會成立詠翔學院，透過自負盈虧的方式為活齡女性設計課程，希望有助她們規劃豐盛人生。長遠亦希望能提供有資歷元素的課程予會員參與。

（資料由客戶提供）