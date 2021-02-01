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【農曆新年】AlipayHK全新印花獎賞　買外賣、消費儲印花　每月最多換321元獎賞

商業 18:23 2021/02/01

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AlipayHK推出全新印花獎賞，換領高達321元獎賞。而AlipayHK的勁賞禮券平台eShop更推出新春年貨特集，賀年商品低至7折。

【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農歷新年檔期損失70億生意

有別於過往的消費儲印花，全新印花獎賞增加任務專區。用戶在AlipayHK首頁的「印花專區」點擊「儲印花」，即可查閱本期推薦任務，完成任務即可儲額外印花。

其中，使用AlipayHK內的OpenRice「外賣自取」完成外賣自取或購買餐飲券，即可額外獲得1個印花，每位用戶每月最多可獲得10個。每次使用國際匯款服務亦可儲印花1個，每位用戶每月最多可獲3個。而日常付款亦如常可獲得印花1個，每月最多可獲6個，即本月累計最多可獲19個印花。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

本月印花獎賞可換領50元的KKday本地玩樂尊享獎賞、16元大昌食品折扣、以獨家優惠價828元購買大快活迎春接福六人餐等，總值高達321元獎賞驚喜。

AlipayHK更為用戶搜羅精選年貨，合作商戶包括皇玥、華麗園、KKday、Häagen-Dazs及蘇太名醬，多款賀年精選禮盒及禮券更低至7折。用戶只需進入「勁賞禮券eShop」，選擇心水禮券及付款後，即可以禮券碼前往指定門店領取商品。

【集體回憶】黑白淡奶推出5款「港式奶茶微縮模型」　細說奶茶文化　市民將可分批換購（多圖）

【農曆新年】一田賀年食品節　過百款海味珍品低至42折

責任編輯：葉泳珊

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