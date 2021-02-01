【移民澳洲】澳洲樓價破2017年紀錄 惟墨爾本悉尼仍低水

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，移民澳洲成為不少港人考慮之選。數據顯示，澳洲1月樓價按月回升0.9%，樓價亦突破2017年的高位。值得注意的是，大城市墨爾本及悉尼樓價仍較高位紀錄低4%。

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樓市分析機構CoreLogic的數據顯示，澳洲1月樓價按月上升0.9%，亦較2017年的樓價高位高約0.7%，當中大城市如墨爾本及悉尼樓價升幅輕微，按月增加0.3%。若以2017年樓價高峰相比，墨爾本及悉尼樓價仍然較當時低4%。

礙於新冠肺炎疫情緣故，越來越多在家工作的人選擇遷到遠離繁囂的鄉區居住，刺激澳洲偏遠地區的樓價升幅最急，樓價較疫情出現前高6.5%。由於市民對大城市住屋需求減少，大城市的平均樓價反而較疫情前低0.2%。

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CoreLogic澳洲研究主管奧文（Eliza Owen）表示， 澳洲大城市樓價仍然低水，尚未回到樓市頂峰，其中住宅單位的樓價升幅較獨立屋落後，悉尼和墨爾本的住宅單位較去年低約0.6%。

而除了墨爾本之外，每個主要城市的獨立屋升幅表現都好過住宅單位，悉尼獨立屋樓價中位數為103萬澳元（約610萬港元）。

奧文預料，澳洲今年大部份時間仍然會繼續對國際封關，導致主要城市的住屋需求減少，過去一年，墨爾本及悉尼的住宅單位租金分別下跌7.8%及5.6% 。加上很多業主已到了推遲償還房貸的最後階段，可能會被迫賣樓，預料澳州大城市的樓價升幅將放緩。

責任編輯：郭麗明