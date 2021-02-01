【台灣有樂@iM網欄】《金不厭詐》正式邁入關鍵宣傳期

時間真的過得很快，轉眼就來到2021年的二月了。還有不到兩個禮拜，我人生的首部台灣電影《金不厭詐》就要上映了。在上映前這段期間，就是非常關鍵的宣傳期，所以這段期間都陸陸續續有一些電影宣傳活動。

台灣的電影宣傳方式，跟香港真的有些不一樣。很多喜歡台灣文化的朋友都會知道，台灣電視的綜藝節目非常盛行，有看台灣綜藝節目的朋友都一定會留意到，每個節目除了有固定的主持人之外，每一集都會請來不同的藝人作來賓。來賓除了配合節目內容去參與及分享之外，也可以為自己近期將要發表的作品大事宣傳。出席的來賓，可以有時間去介紹自己的作品，還可以手持宣傳工具，主持人還會配合去提問關於作品的內容和細節，來賓更可以將作品名稱給供應發表日期大聲講出來，這一點跟香港的做法真的非常不同。

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因為要宣傳我自己有參演的電影《金不厭詐》，所以之前就和另外三位演員，一起到綜藝節目「國光幫幫忙之大哥是對的」的攝影棚進行節目錄影。其實這個節目，我一直很希望可以上，因為這個節目的特色，就是會因應主題邀請不同年輕女性來賓在節目表演才藝或分享，讓男嘉賓一起欣賞和討論。

簡單來說，就是美女多，而且都是台灣女生，所以當我知道能夠上這個節目的時候，我馬上告訴我的香港男性朋友，而我的香港朋友都表示非常羨慕，原來能夠上這個節目，對我的香港朋友來說，是一種成就。

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宣傳活動當中，其中重要的一環，當然就是試映會。試映會會邀請例如傳媒和影評人等，希望藉着他們將觀後感報道和分享開去，從而建立口碑，所以前陣子也舉辦了首場試映會。那一天的試映會我非常緊張，很擔心觀眾看到我的演出之後反應會如何，畢竟這部《金不厭詐》是賀歲喜劇，所以觀眾的笑聲真的很重要。這個緊張，害我在開場前連上三次洗手間，都還是覺得及急。

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入場之後，在放映前，導演及一眾演員先跟在場觀眾打招呼。因為現在是疫情期間，所有觀眾到電影院都必須戴上口罩，而電影公司亦有準備電影主題口罩給每一位到場來賓，所以當我跟現場所有人打招呼的時候，我只看到大家的眼睛，口鼻是被口罩遮住的，那就無法觀察到大家的表情，這樣我更加緊張。在放映的前半小時，我根本無法集中在螢光幕上，一直在注意身邊觀眾的反應，直到每一個笑點都聽到觀眾所發出的笑聲，我就慢慢放鬆了。

經過大概100分鐘，電影終於放映完畢，當工作人員表的字幕開始出現時，就聽到在場觀眾的熱烈掌聲，那一刻的興奮和激動感覺，應該跟知道孩子出生的爸爸的感覺差不完吧。

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那天試映會之後，看到有幾個在場的觀眾，在我的粉絲專頁留言稱讚和鼓勵，然後再看到隔天的傳媒報道，我就覺得之前努力去演好這個角色是值得的。電影在2月10號就會在全台灣上映，期待到時可以收到更多觀眾的觀後感，更期待電影票房會有亮麗成績。