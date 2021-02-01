英國二戰百歲老兵染疫入院 約翰遜致慰問

英國二戰百歲老兵穆爾曾為助英國醫護人員籌款，在自家後花園繞行100個圈，感動全國。穆爾女兒證實，父親因感染新冠肺炎，需要留院治療。穆爾確診消息引來了迴響，引來英國首相約翰遜等眾人為他打氣，希望穆爾能夠早日康復。

穆爾（Tom Moore）的女兒漢娜（Hannah Ingram-Moore）在社交平台Twitter上發文表示，父親在過去幾周因出現肺炎病徵，需要接受治療。他在上周證實染疫。穆爾目前於貝德福德醫院（Bedford Hospital）留醫，但並非住在深切治療部。

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雖然英國正在為長者等高危人士接種新冠疫苗，但穆爾因為之前感染肺炎，所以仍未接種。

約翰遜（Boris Johnson）在Twitter稱讚穆爾之前的籌款行為，激勵整個英國，現在全國上下一致祝願他能早日康復。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）、工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）和英格蘭國家足球隊等亦在Twitter上送上祝福。

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已經100歲的二戰退役穆爾，雖然行動不便，但仍借住助行器，去年4月在後花園25米步道上，來回步行100圈，成功為英國國民保健服務（NHS）籌得3,300萬英鎊（約3.51億港元），成為抗疫英雄。去年7月，他被英國女王冊封為爵士。

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責任編輯：李俊儀