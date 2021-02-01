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【二手轉旺】買家一窩蜂入市　青衣二手成交10年最旺　將軍澳創近8年新高

股樓投資 17:58 2021/02/01

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新盤接連登場，成功帶旺樓市，加上疫苗快將供港，令不少上車客加快入市，其中青衣區的二手成交量更創10年新高，而將軍澳也創近8年新高。中原陳輝麟說，踏入新一年，樓市二手成交急增，其中青衣區一月共錄94宗成交，是SSD實施10年來最旺的月份。值得留意的是，受惠新按保計劃，1,000萬元以內的成交佔85%。 

陳輝麟說，青衣區成交最多屋苑為翠怡花園，共錄20宗成交，按月升67%，二綫屋苑曉峰園表現亦突出，共錄10宗成交，按月升4倍，成交量同創近年新高。雖然藍澄灣錄5宗成交，按月升67%，但成交量只屬一般。 

此外，將軍澳成交同樣創紀錄，中原譚桂貞說，今年一月，將軍澳區共錄約389宗的二手住宅成交，按月升57%，更創近8年新高，僅低於2012年2月的423宗，可見農曆新年前，區內二手交投之旺。

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撰文 : 黃卓賢

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