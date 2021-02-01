【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅

新冠肺炎持續達一年，各行各業叫苦連天，經濟未見恢復，失業率也未知何時見頂。不過，本港仍有公司於逆市中取得理想業績，並且跟員工分享成果，今年有得加人工外，更提早派花紅。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2020年全年，中原地產香港住宅部營業額逾38億元，四季皆錄得盈利，全線後勤去年四季皆獲發花紅。

他指出，2020年第四季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.3個月，主任級或以上0.46個月，已是連續第47個季度向後勤同事發放花紅。有關花紅將提前於本周五（2月5日），即新年前發放予所有後勤員工。總結2020年，中原地產全線後勤，共可獲發1.19個花紅，主任級或以上1.79個月。此外，全線後勤於2021年可獲加薪2.5%。

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陳永傑指，今年1月份已呈小陽春格局，美國總統順利交接，中美關係有望稍為緩和，加上憧憬疫苗可廣泛接種，疫情有望穩定下，買家偷步入市，提前於農曆新年前出現小陽春。初步結算，中原地產住宅部1月份佣金報3.56億元，較上月升36%，並創7個月新高。陳永傑表示，今年農曆新年有別於往年，買家業主皆因抗疫被迫留港，2月份多個新盤緊接登場，料小陽春將延續至新年後，一二手續旺，料2月份一手成交達2,000宗。

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記者：陳詠妍