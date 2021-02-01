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【ET講股通】梁耀康：挾銀價？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:04 2021/02/01

分享：

恒指全日升609點，收報28892點。大市總成交2,012億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，市場聚焦白銀表現，期貨突破30美元，主因挾GameStop（美：GME）淡倉的美國散戶團體「WallStreetBets」，轉戰白銀市場。

商品市場容量巨大  恐難挾升

炒風蔓延至港股，中國白銀 （00815） 升62.7%，金貓銀貓 （01815） 升8成。惟要留意，中國白銀的業績增長主要受惠鈀金銷售，相反，白銀相關業務只佔收入約12%。金貓銀貓受累疫情，中期業績欠佳，此股主營白銀手飾，白銀相關業務佔收入7成。銀價曾在7月抽升一段，及後回落，上述兩股的走勢與銀價基本同步。

展望後市，銀價或有兩至三成升幅。惟要留意，商品市場容量巨大，銀價恐未能複製GameStop的挾淡倉走勢，且今次行動亦不似是散戶參與。可留意白銀ETV（美：SLV）走勢表現。若銀價回落，中國白銀、金貓銀貓宜走貨。

騰訊美團推升大市  手遊股炒起

大市方面，騰訊 （00700） 升4.5%，美團 （03690） 升1成，貢獻恒指一半升幅。北水南下建倉，主力仍是騰訊、美團、港交所等股份。手遊股炒起，心動 （02400） 升26.8%，IGG （00799） 升18.3%。獲大股東增持的阜博 （03738） ，升24.5%。

新春前，港股料以整固為主，動力還看人民銀行會否持續逆回購放水。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中金公司、聯通、國壽、騰訊、比亞迪︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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