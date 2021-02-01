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【遊戲驛站GME】GME創辦人之子竟是WSB活躍用戶！ 強調「一直在旁吃花生」

股樓投資 18:36 2021/02/01

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在Reddit網民動員「狹空」下，GameStop股價升逾1500%，公司創辦人Gary Kusin之子Ben Kusin接受CNBC訪問時，指已有13年「上Reddit」的習慣，是名副其實的Reddit仔，更是活躍於Wallstreetbets板的用戶，而Wallstreetbets正是帶起今次熱潮的起點。

【遊戲驛站GME】散戶潛在彈藥充足　 高盛警告「挾淡倉」行為恐持續　金融市場面臨奔潰

同時是另一家影片串流初創創辦人的Ken Kusin坦言，GameStop發生這事情令他特別高興，又透露他上周初和弟弟Eric Kusin發短訊，指對事件發展感到大嚇一驚，因為看到新一代投資者正在撼動華爾街，而且主角正是他最喜愛的論壇及其父親建立的公司。

圖解Robinhood最新交易限制

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貴為Wallstreetbets的活躍用戶，他指未有參與「狹空」，又表示自己更像一位旁觀者，只是在旁「吃爆谷」。他讚揚WallStreetBets用戶以及Robinhood用戶正在顛覆現狀，又指對他們選擇GameStop感到一點光榮。

Ben Kusin指，他由去年夏天起，開始有用戶開始討論活躍投資者、有份創立寵物食品零售網店Chewy的Ryan Conhen開始買入GameStop 13%股份。當時Reddit用戶開始討論Ryan Conhen能否助GameStop走出困局。Ben Kusin也認為Ryan Conhen是那種能改變大局的人，或許GameStop能從中得到一些東西。

雖然未有參與「狹空」大行動，但其妻子卻在50美元時買了一股GameStop並持有至今，而他本人亦有買入太空旅遊股維珍銀河（Virgin Galactic）。該公司亦是另一家被看淡的股票，其最近沽空比率為27.45%，遠低於GameStop的121%。

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撰文 : 林展鋒

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