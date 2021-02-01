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【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農歷新年檔期損失70億生意

商業 17:11 2021/02/01

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政務司司長張建宗表示，在原本周三到期的社交距離措施將延長至2月17日。（梁偉榮攝）

本港社交距離措施將於周三(3日)屆滿，當局今宣布會延長措施至2月17日，即農歷新年前不會放寬。香港餐飲聯業協會會長會長黃家和坦言，業界早已打定輸數限聚措施會延長２周，他擔心在農歷新年過後，業界結業潮將浮現。

【外賣優惠】限聚令禁堂食持續　Uber Eats 2月有何優惠？ （附優惠碼）

黃家和表示，一般而言餐飲業在農曆新年前後檔期，即四星期內的生意額可達100億元，惟未能恢復晚市堂食，業界將損失7成生意，尤其酒樓損失將會最傷。「業界目前情緒負面，已經再無特別策略應對」。

記者上周末在尖沙咀留意到大部份餐廳都大排長龍。黃指，不少中高檔餐廳日間確有有排長龍的情況，但實際上是市民將晚飯時間提早，故令許多餐廳日間人流看似表現不俗。他認為，這樣對或多或少對防疫帶來一定影響，故希望當局可放寬晚市堂食時間，以分散人流。

他又提到，許多食肆已在涉危結業的邊緣，預期在２月防疫抗疫基金派發後，業界結業潮將浮現。

【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元

記者：蘇穎琪

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