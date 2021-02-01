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元朗蝶翠峰連天台特色戶　放盤多時終甩手　成交價更創新高

股樓投資 17:26 2021/02/01

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買家趕於農曆年前入市，除了帶動老牌二手屋苑樓價回升，就連個別二綫屋苑也創新高成交。美聯張瑋津說，元朗蝶翠峰15座高層連天台單位，兩房間隔，實用面積約532平方呎，享內園池景。他續說，原業主放盤多時，終以665萬元易手，實用呎價約12,500元，創同類成交價新高。

張瑋津說，屋苑連天台單位放盤較少有，同類戶型對上一宗成交價為584萬元，由於客人心儀上址間隔四正，且屬特色單位，故不惜高追入市。據了解，原業主於2004年9月，以約162.2萬元購入上址，現帳面賺502.8萬元，物業期內升值逾3倍。 

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【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位【下一頁

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事實上，元朗私人屋苑分布甚廣，不少屬中低密度設計，而蝶翠峰則是其一，而入場門檻與比鄰尚悅相若，但間隔更實用。資料顯示，蝶翠峰位於元朗大棠路99號，鄰近元朗市中心步行約8分鐘，距離西鐵站則約3分鐘車程。

延伸閱讀　2021年焦點新盤

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 元朗 蝶翠峰

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