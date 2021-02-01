元朗蝶翠峰連天台特色戶　放盤多時終甩手　成交價更創新高

買家趕於農曆年前入市，除了帶動老牌二手屋苑樓價回升，就連個別二綫屋苑也創新高成交。美聯張瑋津說，元朗蝶翠峰15座高層連天台單位，兩房間隔，實用面積約532平方呎，享內園池景。他續說，原業主放盤多時，終以665萬元易手，實用呎價約12,500元，創同類成交價新高。

張瑋津說，屋苑連天台單位放盤較少有，同類戶型對上一宗成交價為584萬元，由於客人心儀上址間隔四正，且屬特色單位，故不惜高追入市。據了解，原業主於2004年9月，以約162.2萬元購入上址，現帳面賺502.8萬元，物業期內升值逾3倍。

▼ 點擊圖片放大 +2

【有相睇】高層連天台不用650萬 上車客驚「執輸」即撲入市 代理：市區無類似價錢單位【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事實上，元朗私人屋苑分布甚廣，不少屬中低密度設計，而蝶翠峰則是其一，而入場門檻與比鄰尚悅相若，但間隔更實用。資料顯示，蝶翠峰位於元朗大棠路99號，鄰近元朗市中心步行約8分鐘，距離西鐵站則約3分鐘車程。

延伸閱讀 2021年焦點新盤

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機