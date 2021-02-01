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【任天堂業績】Switch上季熱賣1156萬部 上調全年銷售預測至2650萬部

股市 17:00 2021/02/01

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Switch上季熱賣1156萬部 上調全年銷售預測至2650萬部

任天堂（日﹕7974）受惠疫情下「宅經濟」，Switch持續熱賣，上季任天堂賣出約1156萬部Switch，按季增加68.5%，截至去年底止首9個月，共出售了2410萬部，按年增加35.8%。因此，任天堂將Switch的2020財年（截至2021年3月底）全年銷售預測，由2400萬部上調至2650萬部。

遊戲軟件銷售上季達7585萬套，首3季累計銷售達1.8億套，按年增加43%，當中《動物森友會》出售了1941萬套。任天堂將全年遊戲軟件銷售預測上調至2.05億套。

任天堂Switch遊戲機中國區累計銷量100萬部，見【下一頁】

業績方面，任天堂首3財季淨銷售額按年增37.3%至1.4萬億（日圓，下同），經營利潤增98.2%至5211億元，淨利潤增91.8%至3766億元。

由於多個業績分部已達標，任天堂上調全年度業績預測，將淨銷售額上調14%至1.6萬億元，經營利潤上調24%至5600億元，淨利潤更上調33%至4000億元。任天堂亦將全年股息預測由1260元上調至1680元，並擬派特別息，意味共派息1880元。

相關文章：【任天堂】Switch《孖寶賽車實況家庭賽車場》開箱　任天堂趁遊戲旺季續狂飈

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編輯：袁諾曦

經濟 任天堂 Switch

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