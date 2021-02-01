【人民幣定期存款】中銀半年人幣存息加至1.6厘 中小行料跟加

▲ 中銀香港今年首度加人民幣定存息，市料搶存戰加劇。

發鈔行今年首度加人民幣定期存款息，龍頭中資大行搶存，中銀香港今天（2月1日）新推3個月及半年定存優惠，齊報1.6厘；較原本以現有資金提供3個月為1.5厘，變相加0.1厘。而半年期本來為1.55厘，同樣針對存入新錢，間接獲加0.05厘；而以上特惠息，無論是新舊資金，皆須指定理財戶等附帶條件。

發鈔行加人幣定存息，最高息銀行係邊間？可按下圖了解

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專家預計，發鈔行帶頭加息，料中小行再有加息壓力，及至春節過後吸存戰才遏止。

比併分行較多大行的人幣存息，目前半年期以工銀亞洲的1.8厘、以及3個月的1.65厘，冠絕大行，但起存額最高，要求50萬元人民幣。反觀中銀及滙豐(HSBC)齊只需一萬元的新資金進場，便享特惠息。

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上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今午回應查詢指，近日離岸拆息高企，相信同業亦相應上調存息，以吸納新存款，料春節過後、約2月底到3月初，拆息才逐漸回落。

不過，離岸拆息今天急回，如隔夜息從7厘降至逾3厘。上商研究部主管林俊泓補充， 上周五跨境拆息突挾升，主因是農曆年逼近，以及外界把內地智囊馬駿強調貨幣政策需要轉向的言論，一度誤傳內地可能收水及加息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪