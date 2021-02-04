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【復課安排】農曆年假後限最多三分一學生半天回校上課　教職員恆常檢測可全校復課、楊潤雄：非必要條件

Hot Talk 13:45 2021/02/04

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【復課安排】農曆年假後回復半天面授課　學生人數以不多於全校人數三分一為限

中小學於去年12月起暫停面授課堂，教育局發言人指，考慮疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校農曆新年假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限。

教育局指，如有學校能安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，這些學校有條件全校恢復半天面授課堂，他們需在全校復課前十四天內進行及完成檢測，並向教育局申請。上述安排亦適用於補習學校。

教育局局長楊潤雄今早（4日）表示，教職員恒常每兩周病毒檢測，不會是未來考慮所有學校復課的條件，會考慮疫情發展、學校準備及專家意見，當環境容許就會讓所有學生回校上課。

部分戶外運動場所周四起重開【下一頁】

楊潤雄稱，絕不希望為任何人構成壓力，重申鼓勵多些人做檢測，現時檢測能力已提升，「既然有這些條件，不如多行一步」，但不希望校長覺得有壓力，要強迫老師做檢測。

發言人指，明白學校及家長十分希望學生有更多面授課堂的時間，不會因為持續抗疫而令學生失去學習機會，阻礙社交及身心發展。

圖看現有防疫措施最新安排

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圖解實行多時的限聚令等社交距離措施

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編輯：麥德銘

經濟 限聚令 楊潤雄 教育局

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