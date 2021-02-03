【復課安排】農曆年假後回復半天面授課、每日最多三分一學生回校　教職員全部檢測可全校復課

▲ 【復課安排】農曆年假後回復半天面授課 學生人數以不多於全校人數三分一為限

中小學於去年12月起暫停面授課堂，教育局發言人指，考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校農曆新年假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限。

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全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測

教育局指，如有學校能安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，這些學校有條件全校恢復半天面授課堂，他們需在全校復課前十四天內進行及完成檢測，並向教育局申請。上述安排亦適用於補習學校。教育局將於日內發信給學校通知相關細節安排。

發言人指，明白學校及家長十分希望學生有更多面授課堂的時間，不會因為持續抗疫而令學生失去學習機會，阻礙社交及身心發展。

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編輯：麥德銘