【大灣區】滙豐設粵港澳大灣區業務部　委任陳慶耀為部門總經理

▲ 滙豐￼￼委任陳慶耀（圖）為粵港澳大灣區業務部總經理。

香港銀行業積極籌備大灣區相關金融服務。滙豐宣布，￼￼委任現任滙豐香港工商金融主管陳慶耀，出任新成立的粵港澳大灣區業務部總經理，任命將於3月正式生效，屆時將負責管理及推動該行在大灣區的業務發展。

滙豐表示，大灣區是該行的亞洲業務策略重點，新成立的粵港澳大灣區業務部，總部將設在廣東，通過跨業務協調內部資源、跨地區整合市場優勢，捕捉創新政策驅動的市場增長潛力。

跨境理財通｜金管局爭取儘快啟動【下一頁】｜重溫理財通機制－設個人及總額度【下一頁】

陳慶耀3月正式上任，屆時將領導大灣區業務部，加強與持份者的溝通並推進灣區的業務協作。他將直接向滙豐香港區行政總裁施穎茵及滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰滙報。

施穎茵表示，大灣區鋭意發展成世界級城市群，對國際化銀行服務的需求有增無減，因此一直致力推動灣區的發展。她續指，過去幾年滙豐在數碼化、跨境產品和服務創新，以及人才方面不斷投入，相信憑著陳慶耀的豐富經驗，可以加強協助企業和個人拓展區內及海外市場業務的能力。

相關文章：

【大灣區】東亞銀行委任盧永欣為大灣區辦公室主管

任志剛：香港金融中心兩方面被低估 港股應設人民幣結算

【李小加動向】李小加：互聯互通拓至新股通 利人民幣國際化、天然對沖

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】

編輯：趙穎妍