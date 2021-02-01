  • 22°C
香港時間 : 2021201日 (一) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲　沒參予挾淡倉

股市 16:38 2021/02/01

分享：

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，成為全球熱話。

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，成為全球熱話。GameStop創辦人開腔回應事件時指，沒有參與挾淡倉，「只是拿了些爆谷」（'I just grabbed some popcorn，即廣東話「食花生」）。

Robinhood再收緊限購令　只准買一股GameStop （附表）【下一頁】

GameStop聯合創辦人為Gary Kusin接受CNBC訪問時指，一直在密切關注Reddit引發的爆炸式上升。事實上，Kusin的兒子Ben Kusin亦是Reddit的活躍成員，而且對公司股價上表現雀躍。今年以來，GameStop股價最多曾上升2000%。

Gary Kusin指散戶撐GameStop是一種「榮譽」，但表示自己沒有參與挾倉，「我只是拿了些爆谷」。

美散戶撼贏華爾街　GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成【下一頁】

GameStop股價今年已升逾15倍，《華爾街日報》引述消息人士指，有份沽空的對沖基金Melvin Capital，一月份已損失高達53%，基金由年頭的125億美元規模大減至80億美元，當中已包括Citadel及Point72新注資的27.5億美元。

不過，Gary Kusin旁觀一排後，會否增發股票，為市場所關注。

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】

 

相關文章：

【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰

【美股焦點】美股散戶基地WallStreetBets人數突破600萬　挾倉GME一戰成名

【遊戲驛站GME】Tesla馬斯克撐散戶　「沽空是個騙局」

編輯：吳敏芳



贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

美股 對沖基金 沽空 美國 GameStop（美：GME）

上一篇文章

【大灣區】滙豐設粵港澳大灣區業務部　委任陳慶耀為部門總經理

下一篇文章

【限聚令延長】大廈一宗不明源頭個案須強制檢測　社交距離措施延至2月17日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【新股IPO】貝康醫療2170周一截止招股　孖展錄268億、超額認購146倍
【新股IPO】貝康醫療2170周一截止招股　孖展錄268億、超額認購146倍
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰
【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰