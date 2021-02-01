【遊戲驛站GME】GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲　沒份挾淡倉

▲ 遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，成為全球熱話。

遊戲驛站GameStop（美：GME）觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，成為全球熱話。GameStop創辦人開腔回應事件時指，沒有參與挾淡倉，「只是拿了些爆谷」（'I just grabbed some popcorn，即廣東話「食花生」）。

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Robinhood再收緊限購令 只准買一股GameStop （附表）【下一頁】

GameStop聯合創辦人為Gary Kusin接受CNBC訪問時指，一直在密切關注Reddit引發的爆炸式上升。事實上，Kusin的兒子Ben Kusin亦是Reddit的活躍成員，而且對公司股價上表現雀躍。今年以來，GameStop股價最多曾上升2000%。

Gary Kusin指散戶撐GameStop是一種「榮譽」，但表示自己沒有參與挾倉，「我只是拿了些爆谷」。

美散戶撼贏華爾街 GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成【下一頁】

GameStop股價今年已升逾15倍，《華爾街日報》引述消息人士指，有份沽空的對沖基金Melvin Capital，一月份已損失高達53%，基金由年頭的125億美元規模大減至80億美元，當中已包括Citadel及Point72新注資的27.5億美元。

不過，Gary Kusin旁觀一排後，會否增發股票，為市場所關注。

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編輯：吳敏芳





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