【摩笛追蹤】大摩料呢隻藍籌股 未來60日8成機會升 目標價潛在升幅11％

大摩發表報告，指申洲國際（02313）執行力強勁，預計今年收入及銷量均有可觀增長，給予目標價180元，相當於2021年預測PE 34.5倍，評級「增持」。

申洲周一（1日）收報162元，升6.5%，成交額8.7億元。

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報告預期，申洲股價未來60日，有8成機會上升。該行又預期申洲2021年收入可同比升18%、預計銷量同比增長16%、產品平均售價升2%。

大摩指出，市場會持續欣賞申洲國際的穩固執行力、稱公司在疫情下在行業位置鞏固，估計申洲去年下半年毛利率可提升至31%水平，為反映去年下半年外滙虧損因素，預計公司去年下半年收入同比僅升3%。

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記者：李兆明