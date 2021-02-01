  • 21°C
香港時間 : 2021201日 (一) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摩笛追蹤】大摩料呢隻藍籌股 未來60日8成機會升 目標價潛在升幅11％

股樓投資 17:40 2021/02/01

分享：

大摩發表報告，指申洲國際（02313）執行力強勁，預計今年收入及銷量均有可觀增長，給予目標價180元，相當於2021年預測PE 34.5倍，評級「增持」。

申洲周一（1日）收報162元，升6.5%，成交額8.7億元。

【港股追蹤】里昂睇好呢隻物管股收購策略　目標價上調19％ 潛在升幅近3成 【見下頁

報告預期，申洲股價未來60日，有8成機會上升。該行又預期申洲2021年收入可同比升18%、預計銷量同比增長16%、產品平均售價升2%。

大摩指出，市場會持續欣賞申洲國際的穩固執行力、稱公司在疫情下在行業位置鞏固，估計申洲去年下半年毛利率可提升至31%水平，為反映去年下半年外滙虧損因素，預計公司去年下半年收入同比僅升3%。

【延伸閱讀】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市 【見下頁

    點擊圖片放大
    +19
    +18

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

上一篇文章

【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅

下一篇文章

【名人易手】李治廷790萬元沽出 啟德嘉匯一單位 2017年購入 帳面賺3.5% 實際蝕錢離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【欲哭無淚】400多萬買市區新盤做業主　不用10日便撻訂　最少輸逾22萬
【欲哭無淚】400多萬買市區新盤做業主　不用10日便撻訂　最少輸逾22萬
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【GME事件】夾沽空情緒蔓延至馬來西亞？　大馬散戶集結劍指Top Glove
【GME事件】夾沽空情緒蔓延至馬來西亞？　大馬散戶集結劍指Top Glove
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升