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粉碎與特朗普離婚傳聞 梅拉尼婭據報經常稱讚對方

環球社會熱點 16:44 2021/02/01

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前美國總統特朗普卸任後，特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。早有消息指特朗普夫婦二人曾討論離婚，但接近梅拉尼婭的消息人士表示，梅拉尼婭與特朗普表達愛意的方式，就是梅拉尼婭經常稱讚特朗普，而且他們關係穩定，打破離婚傳言。

梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定 【下一頁】

梅拉尼婭（Melania Trump）與特朗普（Donald Trump）於2005年結婚，上月亦渡過二人的16年結婚周年紀念。 雖然一直有傳若特朗普於大選落敗，梅拉尼婭會與他離婚，但消息都是「空穴來風」。

梅拉尼婭前助手及親信、沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）接受美媒訪問時表示，梅拉尼婭與特朗普表達愛意的方式，就是她會經常稱讚特朗普，頌讚特朗普的努力及偉大。

而特朗普每次出席集會後，都會第1時間致電梅拉尼婭，「不論她身在何處」（always， no matter where she was）。而且特朗普與梅拉尼婭通電話的第1句會先詢問她，「我今次表現得如何」（Hey Baby， how’d I do），像是渴望獲得梅拉尼婭認同。

梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧 【下一頁】

而梅拉尼婭會為特朗普分析問題及提供意見，認同並鼓勵特朗普所作的事，亦是梅拉尼婭作為妻子的責任。

沃爾科夫於去年9月曾出書，《Melania & Me》（暫譯《梅拉尼婭與我》）的文本，詳細講述了特朗普家族中一場內鬥。

責任編輯：郭麗明

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