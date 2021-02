粉碎與特朗普離婚傳聞 梅拉尼婭據報經常稱讚對方

前美國總統特朗普卸任後,特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。早有消息指特朗普夫婦二人曾討論離婚,但接近梅拉尼婭的消息人士表示,梅拉尼婭與特朗普表達愛意的方式,就是梅拉尼婭經常稱讚特朗普,而且他們關係穩定,打破離婚傳言。

梅拉尼婭(Melania Trump)與特朗普(Donald Trump)於2005年結婚,上月亦渡過二人的16年結婚周年紀念。 雖然一直有傳若特朗普於大選落敗,梅拉尼婭會與他離婚,但消息都是「空穴來風」。

梅拉尼婭前助手及親信、沃爾科夫(Stephanie Winston Wolkoff)接受美媒訪問時表示,梅拉尼婭與特朗普表達愛意的方式,就是她會經常稱讚特朗普,頌讚特朗普的努力及偉大。

而特朗普每次出席集會後,都會第1時間致電梅拉尼婭,「不論她身在何處」(always, no matter where she was)。而且特朗普與梅拉尼婭通電話的第1句會先詢問她,「我今次表現得如何」(Hey Baby, how’d I do),像是渴望獲得梅拉尼婭認同。

而梅拉尼婭會為特朗普分析問題及提供意見,認同並鼓勵特朗普所作的事,亦是梅拉尼婭作為妻子的責任。

沃爾科夫於去年9月曾出書,《Melania & Me》(暫譯《梅拉尼婭與我》)的文本,詳細講述了特朗普家族中一場內鬥。

