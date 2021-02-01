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【新冠肺炎】 鍾南山預計3月後全球疫情有所回落

環球政經 17:04 2021/02/01

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中國工程院院士鍾南山出席公開活動時指，近日內地疫情反彈，說明各地出現抗疫疲勞，放鬆警惕；並指隨著全國各地接種疫苗後，他預料3月後，疫情會有所回落。

【日本疫情】超出醫療負荷? 日本擬延長緊急狀態至3月初：【下一頁

他指，最新研究發現新冠病毒和SARS不同之處在於，患者在前5天後5天無症狀惟有明顯的傳染力；又指以往內地防控工作以城市為重點，從近日黑龍江、吉林、河北等地出現的感染案例可見，於農村和基層群組欠缺防疫意識及知識，故透過先進的防控移動檢測實驗室等設備，提供更佳服務。

【強生疫苗】打一針就得！美國藥廠強生公布疫苗有效率為66%：【下一頁

他認為全球各國開始接種新冠疫苗後，患病情況有所改善，預料3月後疫情會緩和。他表示，中國疫苗安全性較高，對於疫苗作用評估，一般射注第一劑後就會出現抗體，保護率約60%-70%。14天後注射第二劑，抗體水平能達到近90%，當中兩款疫苗已獲全球2,270萬多人接種，最早一批最早一批接種至今8個月，血液裡的抗體維持九成水平，所以說疫苗效用至少維持半年多以上，能否在一兩年後仍有保護力是未知之數。

 

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責任編輯：潘曉豐

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