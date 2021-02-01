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【遊戲驛站GME】散戶潛在彈藥充足　 高盛警告「挾淡倉」行為恐持續　金融市場面臨奔潰

股樓投資 17:15 2021/02/01

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上周GameStop（GME）散戶「挾淡倉」大漲沽空機構，引發股市波動，美股出現2008年金融危機以來最為嚴重的挾倉行情。高盛（Goldman Sachs）警告稱，如果挾淡倉行動持續，整個金融市場或將崩潰。

高盛指出，在過去的25年內，美股曾多次上演嚴重的挾淡倉情況，但近期卻是最極端的一次。在在過去3個月中，遭沽空最嚴重的股票上漲了98％，超越2000年和2009年的上漲幅度，分別是72%及56%。

或引發骨牌效應

大量散戶號召股戶齊齊買入GME等被沽空嚴重的股票，推高股價引起軋空（short squeeze），沽空機構要回補淡倉，或是追加保證金，因此不得不減持部分其他倉位。

高盛分析師David Kostin認為，這種行情表面上是針對一小部分股票及沽空機構，但被機構減持的股票將會受到威脅。另外鑑於美股近年呈現低成交量和高集中度的交易模式，機構的平倉行為將會如同滾雪球一樣席捲整個市場。

延伸閱讀：【遊戲驛站GME】Robinhood限制交易美股減至8隻　GME限購1股【下一頁

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延伸閱讀：【遊戲驛站GME】著名創投質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」【下一頁

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目前多個證券交易平台已經對相關股份進行限制購買，但近期股票、白銀、乃至虛擬貨幣，這些沽空比率較高的資產皆出現不正常上漲。高盛指出，目前美國家庭儲蓄規模仍處於高位，另外政府新一輪紓困計劃正在醞釀，這意味著散戶有充足的潛在彈藥，支撐挾淡倉行為持續下去，最終令整個市場崩潰。

延伸閱讀：【美股新股】「中國版Twilio」容聯雲正式赴美上市　5大賣點逐個捉【下一頁

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編輯：李勝男

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