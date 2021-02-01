【輪•流轉@iM網欄】價格跟唔足？ 牛熊證的對沖值

近年，一個投資者常問的問題就是：「一隻兌換比率10,000兌1嘅恒指牛熊證，係咪應該期指郁10點，隻牛熊證嘅價錢就會跳1格？點解佢好似跟唔足嘅？」

我們先了解一下牛熊證的對沖值是甚麼，對沖值是發行商每沽出/買入1份牛熊證，對沖時所需買入/沽出的相關資產份數。經常會聽到市場傳統智慧說，牛熊證的對沖值接近1，即是其價格的升跌幅會緊跟隨相關資產的價格變動，也就是開初投資者的疑問，兌換比率10,000兌1、價格於0.25元以下的牛熊證，當期指變動10點，此牛熊證的價格便會跳1格、即0.001元。故此，牛熊證的價格變化幅度透明度高，亦是產品賣點之一。

不過，事實上，相關資產在牛熊證到期前會派息，而牛熊證持有人不會獲得股息，但股份或指數成份股會派息，牛熊證的對沖值會受到證到期前，相關資產的派息次數及股息率所影響，至於影響有多大則視乎到期日前所包含的派息次數及金額。因此，愈長期的牛熊證，由於包括的除息次數及金額較多，牛熊證的對沖值會愈遠離1。如果你有細心觀察現時市場內的恒指牛證，不少年期都較長，2023或2024年才到期，因包含的派息次數及金額較多，令牛證的面值價格較低，故不少發行商會發行這類長年期的牛證，因條款對投資者而言吸引；相反，愈短期的熊證，價格愈低。目前，長期牛證的對沖值或會低見0.7至0.8；長期熊證的對沖值，或高於1.2或以上。

另外，牛熊證對沖值亦會隨著相關資產價格變動而有升跌。當相關資產價格跟牛熊證行使價的距離越遠，即牛熊證愈深入價內、收回風險降低，對沖值會愈接近1；而愈近收回的牛熊證，對沖值變化會較波動。加上，隨著時間流逝，若所包含的派息期亦過去，對沖值將會逐步升或跌至接近1的水平。

牛熊證對沖值最主要的影響，在於牛熊證價格對於相關資產價格的敏感度。至於如何計算，則可以參考以下的算式：

舉例：一隻10,000:1，價格低於0.25元的牛證，若對沖值是0.8，其敏感度=

10,000 x 0.001 = 12.5

0.8

即期指跳動約13點，此牛證價格將跳動1格 (0.001元)

舉例：一隻10,000:1，價格低於0.25元的熊證，若對沖值是1.15，其敏感度=

10,000 x 0.001 = 8.7

1.15

即期指跳動約9點，熊證價格將跳動1格 (0.001元)

投資者或會發現，計及對沖值後，牛證的跳動敏感度普遍降低，而熊證的敏感度普遍提高。

為了方便投資者，瑞通網站vontobelwarrants.com提供市場上每隻牛熊證的對沖值，只要到每隻牛熊證產品的條款頁面便可查閱，令用家更易計算產品的理論價格升跌。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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