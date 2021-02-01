金管局：提取外滙基金累計盈餘支援經濟　恐釋放錯誤訊息、引投機性炒賣

▲ 金管局總裁余偉文強調，外滙基金須確保香港金融體系穩定，若隨意提取恐向市場釋放錯誤訊息。

香港疫情仍未受控，港府近日先後突襲式封鎖油麻地、麗港城等地區。有議員在財委會上就金管局，能否撥出外滙基金部分盈餘支援經濟，金管局總裁余偉文回應時強調，若動軋提取額外的累計盈餘，恐向市場釋放錯誤訊息，亦不排除「有人會興風作浪、進行投機性行為」。

外滙基金2020年投資收益共1,978億元，金額是歷來第三高，但按年下跌近25%。有立法會議員提出，金管局能否從累計盈餘提取更多款項，以支持本地經濟疫後復甦。

提取外滙基金累積盈餘 金管局：恐損市場信心

余偉文指，外滙基金一直沿用過去6年投資組合平均回報與政府分賬，而且累計盈餘是唯一無負債的資產，而外滙基金的首要作用是保護金融體系穩定，若一開先例反問「會向市場釋放咩訊息？（市場想）會否一直提取？放鬆財政紀律？減低市場信心？」又不排有人會藉此而作出投機性的炒賣。

另一方面，企業支援措施如「還息不還本」計劃將於4月到期，財委會主席李健鋒以海洋公園作例，轉達業界希望銀行在疫後可以提供更多協助，例如准許延遲5年還款。

支援措施｜金管局：延貿易融資貸款展期90日｜【下一頁】

金管局副總裁阮國恒指，現正與業界積極磋商後續安排，會盡量在支援經濟及協助客戶上爭取平衡，他又透露去年下半年申請「還息不還本」的銀行客戶，較上半年有所減少，形容屬好現象。

此外，黃馮律師行去年被香港律師會介入接管，凍結超過1億元款項，不少客戶的樓宇買賣亦受影響。阮國恒表示，當日已即時聯絡業界，要求銀行不會因凍結事件而停相關樓宇交易，而業界目前亦正繼續協助受影響客戶，金管局亦正與銀公及律師會磋商，就未來再發生類似事件時如何減低對客戶的影響。

黃馮律師行｜銀公向受影響客戶提供過渡性貸款｜【下一頁】

編輯：趙穎妍