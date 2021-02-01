【周大調富格曲@iM網欄】意大利得奬影片《What Matters》感受及記錄二戰的傷害

最近，在網上看了一套意大利電影 < What Matters >，意大利原文為 < Quello Che Conta >。此片在歐美影展中囊括了八個獎項，並榮獲聯合國教科文組織頒發 Message of Peace 大獎。

影片原定於去年在電影院上影，因疫情關係，上映的計劃被擱置了好一段時間。最近，該片的導演索性把影片上載到分享平台，配上英文字幕，公諸同好。全片約二十分鐘，而負責策劃、製片以及執導的，正是佛羅倫斯的好友 Sofia Vettori。看畢，即致電向 Sofia 問好，並恭賀一番。

工作上認識了不少意大利朋友，大都是音樂家或製琴師，開拍電影的比較少。多年前於意大利樂器展 Mondomusica 中認識了 Sofia。她本身是一著名製琴師，祖父 Dario I Vettori 及父親 Paolo Vettori 均為行內備受儆仰的製琴大師，Sofia 為第三代傳人。早前已得知她在佛羅倫斯買舖開 Gelato 雪糕店，繼而出版兒童書籍。沒想到，她還會執導拍電影。初試啼聲，便連奪多個國際奬項，可謂一鳴驚人。

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影片 < What Matters > 是一套紀錄片，記錄了 Sofia 祖父一家於第二次世界大戰時的種種經歷。「台上三分鐘，台下十年功」，片長只有二十分鐘的紀錄片，拍攝及後期製作卻花了近十個月，可見 Sofia 對影片質素跟她的提琴工藝一樣認真。另一名參與製作的導演 Alex Class 是著名攝影師，畫面色調及構圖都富有一種歐陸情懷。音樂方面，影片的配樂都由當代作曲家 Andrea Mura 為其度身訂造，根據電影主題編寫及錄製，一絲不苟。

忙於造琴的她，為什麼還花上近十個月時間拍電影？原來，電影的靈感源自一塊隱藏在森林中的大石。當年她祖父一家為了躲避戰亂，曾在該大石附近隱居了好一段日子，這塊大石可說是他們的「幸運之石」。大概兩年前，他們再次回到森林中尋找當年的大石。過程中，難免勾起了家人一些戰時的回憶及悲痛。 Sofia 表示，希望自己能夠拍一輯紀錄片，把長輩戰時的經歷及感受記錄下來。透過他們親身講述戰役期間的所見所聞，讓年輕的一代多認識戰爭帶來的傷害、明白到和平的可貴。

令人遺憾的是，片中的 Auntie Bibi 未有機會看到最後的製成品，未能分享相關獎項帶來的喜悅。Sofia 特別將影片獻給 Auntie Bibi，以此為念。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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