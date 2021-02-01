【北水基金】內地基金一哥天弘對港股極樂觀 堅定看好龍頭互聯網股

▲ 內地基金一哥天弘港股通基金打骰人，直言對港股中長期前景非常樂觀。

北水在年關倒數前料減速湧港，但押注港股的內地公募基金，大小基金公司搶推港股通產品未有停步，內地媒體指，最近有9隻主打港股的港股通產品已獲中證監受理，較特別的是主題式產品，例如華夏恒生香港上市生物科技交易型開放指數基金(QDII)。

內地養老金也參與北水買港股行列？詳情可看【下一頁】

至於內地第6大公募基金公司富國、旗下港股通策略精選混合型証券基金也在候審列。另一老十家公司、即歷史最悠久的博時，也申批博時恒生港股通高股息ETF。再者，華泰柏瑞亦有兩隻產品在排隊中，分別為華泰柏瑞中證港股通50ETF、以及港股通時代機遇混合型基金。

與此同時，小型公司也搶乘順風車，永贏港股通優質成長一年持有期混合產品亦申批。另方面，今年備案登記的私募基金也突破兩千隻，市料不少基金南下轉炒港股。

此外，騰訊（00700）創立的內地基金一哥天弘，天弘股票投資研究部基金經理、兼消費組組長劉國江指，對港股非常樂觀。他接受內地媒體訪問說，雖然從去年恒指觸底後已上升不少，少量優質股估值不低。他操盤的天弘港股通精選基金，去年勁升30%，大幅跑贏恒指倒跌3%。

天弘的專家強調「堅定看好」龍頭互聯網與大消費類股份，後者包括民辦教育、紡織時裝、飲料等領域。而投資港股宜抱長線，不適合短期買賣，因北水暫乏定價話說權，不易跟外資專業機構大戶作短炒博奕。

更多【北水大時代】文章

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

相關新聞：【北水基金】北水私募基金火爆 趕春節前湧港股尋寶

【北水基金】新基金熱銷 三隻偏股新基金單日售罄

記者：曾桂芬

責責任編輯：梁智豪