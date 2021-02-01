【育兒精明消費@iM網欄】掌握孩子人格型號和特質 方能因材施教

同樣也是「行動智慧中心」的9號、1號，和8號有什麼不同之處呢。

原來9號的人格特質是低焦慮、沒有所求、沒有立場。他們需要進入一種「忘我」和「沒有自我立場」的平靜感覺。所以很多9號小朋友的父母會感覺小朋友很乖很聽話，大人們安排什麼他們就接受什麼，從不反駁，都是乖乖的，是很容易照顧的小朋友。9號小朋友的強項，非常喜歡幫助別人、平和、忍耐力強、能面對沉悶環境、容易融入對方立場。

但其實9號小朋友的內心是有喜好，和有需求的，只是他們不知道該如何表達，而且一但表達了自己的所需所想，好像就沒有了「忘我」的平靜感覺。當父母了解到孩子是9號，可能就需要更細心的去感受了解孩子內心的喜好和需要。9號的弱項是缺乏創意、沒有主見、依賴性高。

而1號的人格特質，是跟隨權威的標準，對錯敏感黑白分明，他們沒有灰色地帶，也比較會抑制自己的需要。父母給予他們的要求，會變成他們對自己的要求，也就是所謂的權威標準。就例如父母要求考試要有90分以上，1號人格的小 朋友會要求自己必須做到，在他們心裡面做到就是對，做不到就是錯。1號的強項就是跟從標準、行動力高。

父母會覺得1號小朋友好乖巧，要求他們做什麼，他們都會跟隨。提醒父母，所設定的目標不能太過高，因為他們嚴己律人，如果長期達不到父母的標準，就會認為自己是「錯」的人。這也是1號的弱項，他們缺乏彈性，且同理心較弱。

不要忘記「行動智慧中心」的8號、9號、1號是要透過經歷、經驗和習慣去學習，所以家長們身教，對他們來說是最有效的教育方法，說教、講道理要盡量簡化。

如果家長們感覺自己的小朋友和9號或者1號很相似，又或者和凳凳很像，可能是8號，可以試試「林家九型」的網上兒童型號人格評估https://enneapsychology.org/home37082480

掌握了孩子的人格型號和特質，學習了解小朋友的喜惡、人格的優劣，方能加以培養、教育和改善，因材施教。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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