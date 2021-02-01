【陽光旅途@iM網欄】水鄉南潯好 風景舊曾諳

最近陪兒子讀書，讀到唐代著名詩人白居易的憶江南：「江南好，風景舊曾諳；日出江花紅勝火，春來江水綠如藍。能不憶江南？」使我的思緒不禁憶起江南水鄉的如詩如畫的風景，想起古樸婉約的小橋流水。江南自古都是風景如畫、美女如雲的地方。小時候還未到過江南的我，已經對這地方神往。可能由於我是個標準金庸小說迷，金庸先生筆下的江南已經深深的烙在我心。最有印象的是《天龍八部》中鳩摩智捉了段譽為往參合莊去祭拜慕容博的描述：「段譽聽著途人的口音，漸覺清雅綿軟，菜餚中也沒了辣椒......這時正是三月天氣，杏花夾徑，綠柳垂湖，暖洋洋的春風吹在身上，當真是醺醺欲醉。」當中把江南的風景寫得活靈活現，就好像在寫南潯水鄉似的。

江南的水鄉非常多，而其中比較有名的有六大水鄉古鎮，每個都有其獨特之處，我特別喜愛南潯。因為它曾經是最富庶的江南古鎮，有超過700年的歷史，比其他的古鎮多了些歷史古蹟，如小蓮莊、張石銘大宅、張靜江故居等。而且整個南潯古鎮的景色相當優美秀麗，煙波渺渺，綠柳依依，襯着石板路相當的秀氣。來到南潯，建議大家最好可以住上一晚，感受一下水鄉夜色，可以選擇周邊的一些庭園酒店，晚上還可在古鎮內逛逛小店，別有一番風味。

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在南潯最值得參觀的是著名文物收藏家張石銘舊宅，又稱懿德堂，屬於私家宅院，有江南第一宅之稱。整個宅院是個中西合璧的建築，由典型的江南傳統建築和歐洲文藝復興時期建築風格組成，還有花園部分也保持得相當完善。目前僅開放一樓區的部分給遊客參觀，內裡還有多個展廳，展出一些外國貨幣、黑膠唱片及一些當時生活相關的展覽區。另外，小蓮莊亦是必遊景點，是南潯「四象」之首劉鏞的私人園林，建於1885年。園內景色怡人，有很多假石山景，而其中最有名的是荷塘的景色，可惜我參觀的時候不是季節，和這荷花景緻緣慳一面。

除了這些古蹟外，在鎮內街道上還有不少賣當地傳統美食的，連謝霆鋒的《十二道鋒味》都曾做過一集「潯蹄」記，來南潯古鎮體驗當地的江南小吃。大家別忘記要乘坐小船一遊水鄉，我在乘船的時候，還真的好像出現吳儂軟語的燕子塢婢女阿碧！當然只是我個人的幻想。最後別錯過欣賞水鄉婚禮表演，一對新人雙雙站在「花船」上，後方還有另一艘木船載滿了嫁妝，沿著小河，伴著喜慶的樂曲，加上河道兩旁觀眾的掌聲和歡呼聲，熱鬧非常！至今在南潯仍沿用這種婚姻習俗！下次大家到華東一帶，別忘記抽空去南潯感受一下。

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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