【千手公關@iM網欄】接受挑戰？當公關遇上強勢領導

美國新一任總統上台了，也代表著特朗普時代的終結。無論是特朗普丶川普還是特特丶Trump trump 侵侵，這個名字，這個人物將在世界史丶中美外交史上留下令人難忘的篇章。

美國總統在世界上領導地位之重要性不需多說，其一舉手一投足不但受注目，也予人某程度的期望。偏偏前美國總統特朗普這個人物，不但在本土把美國人分成更清晰的兩個派系，他由選舉丶上任，整個任期至御任，更在不同方面挑戰「常態」和常理。

縱然我不愛以貌取人，但特特（我喜歡稱他做特特）的外型打扮是其個人品牌的重要一環，不談談也有點那個吧！特特本身高頭大馬，即使没有誇張的言行舉止，他已是不難在人群中突出；再加上他額前那一叢羽翼般的髪型和那張不說話也「嘟」著的嘴巴，其矚目度已無人能及。當張開嘴巴說話時更是不得了，配以其身體語言丶手部的小動作，這一切很快便成為現今愛創作者及二次創作的最佳素材！

除了外型，特特在公關及對外溝通上也有數不完的”oops” 及”wows”，也製造了不少公關shows and jokes，看的人覺得極具娛樂性，但為他做公關的又是一番滋味。

特特自信爆棚，聽聞任內多次繞過白宮的公關在自己的社交媒體率先發放個人意見甚至官方消息，把公關殺過措手不及。他又毫不忌諱地指罵傳媒丶杯葛個別自己不喜歡的媒體，不讓他們在記者會上發問，如此種種又是公關教學的最佳分析案例和反面教材。

看到這類人物性格突出丶言行異於常態的領袖，又或在新聞看到有關其訪問時，筆者不時也會把自己公關的角色代入其中，假設自己要為這類人物做公關工作時會如何處理。

首先，縱然公關本性愛接受挑戰，但是會為這類領袖做公關工作的，除了可能是很buy 他，很可能是自己想上位吧！

究竟如何處理這類老闆或客戶？下期再續。

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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