【英倫的天空@iM網欄】英國疫情 何去何從

踏入2021年，本應是普天同慶的日子，全球卻依然在對抗世紀疫症，英國首相在電視宣布再次封城。所有學校轉為網上教學，所有業務盡量家中工作，城中主要只有食品及生活用品店舖及超市維持工作，由於英國新變種病毒的傳播力高，更加重英國新冠病毒下的死亡人數，突破10萬人仕，以發達國家標準及人口比例，英國此抗疫成績可說繼脫歐後，又再次令人大跌眼鏡。

同很多英國朋友說起來，去年初英國衛生顧問的「群體免疫」論，可能令一眾乖乖聽話的民眾輕視這個疫情，加上歐美人民天生不愛帶罩 （或是根本不足夠口罩)，而很多時英國人日常清潔消毒程序也不如我們嚴謹。同時，普遍英國福利好，市民也依賴政府打救，完全沒有危機感 。英國人掉以輕心的心態，在去年中疫情緩和時，大家即走出來歌舞昇平，沒有把握契機加強預防疫情，加上民權大過天，政策議而不決，政府又事事怕得罪人民，現在可說是兩頭唔到岸，唯有依賴疫苗的成效打救。

「大衛叔叔，現在BNO簽證移民1月31日可以申請，我打算移英，你覺得應唔應該快快過去呢？」

移民是人生繼結婚及生仔，可說另一大事。現時英國政府公布此BNO簽證移民政策起碼維持五年後才會檢討，其實大家也不急於在此時立刻走人，移民去英國，現時疫情實在是英國最惡劣艱難時刻，我的另一用LOTR移英的朋友一家在過去三個月都是留家鑽研廚藝，還不幸在英國染到疫症，醫院郵寄藥物到家中，自己食自己，即自求多福。我的建議是，如果必要此刻走人，最好買番架二手車出入保命，並有足夠金錢儲備，因為未來六個月找工作也必定困難。

新冠病毒恣虐已經超過一年了，此世紀疫症，如果無法趕走它，就只有想想和它共存的生活之道。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

更多英倫的天空@大衞叔叔（姚大衞）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！