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【集體回憶】黑白淡奶推出5款「港式奶茶微縮模型」　細說奶茶文化　市民將可分批換購（多圖）

商業 17:00 2021/02/01

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由菲仕蘭（香港）引入香港的黑白淡奶一直深受港人與茶餐廳歡迎，引領著獨一無二的港式奶茶文化。 品牌最近首度聯同本地著名微型藝術家團隊TOMA Miniatures，製作5款精細的奶茶微縮模型。

【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）

該品牌夥拍TOMA Miniatures，製作了一套五款手工精細的「黑白®正宗港式奶茶微縮模型」，細說港式奶茶文化故事。有別於微縮模型界普遍只用一種單一比例，今次團隊特別在作品中加入不同比例的場景模型及人像公仔，配合1比1真實大小的黑白®奶茶杯，令模型游走在虛實之間，充滿玩味和層次感，極具收藏價值。

    點擊圖片放大
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首批限量180套微縮模型已獲眾多本地飲食業界的善長認購，所籌得的款項將不扣除成本，全數撥捐香港餐飲聯業慈善基金，為餐飲業界提供適切的援助，支持行業發展及提升餐飲從業員專業水平。

同時，品牌亦正積極籌備推出五款「黑白®正宗港式奶茶微縮模型」讓市民分批換購，相信將成為大受歡迎的收藏品。

【新年大抽獎】戶戶送推138萬元大抽獎　有機會贏取Sony PS5

【話題商品會大賣？】中國人購物看話題度　中韓品牌靠「上熱搜」成功突圍

責任編輯：葉泳珊

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