【日本疫情】超出醫療負荷? 日本擬延長緊急狀態至3月初

日本政府早前宣布，將11個地區列入緊急狀態至2月7日，惟疫情反覆，料當局最快於明日才得出決定是否延長緊急事態至3月7日。據當地媒體報導，由於現時首都圈及關西地區的醫療系統無法負荷眾多患者，當局預計明天和醫療專家召開諮詢委員會，商討有關應對方案。

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現時僅有櫪木縣因新增確診數字下跌，故將原訂時間解除，惟餘下10個地區，包括東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知岐阜、大阪、京都、兵庫以及福岡等，有機會延長緊急狀，若以上地區的確診數字於3月7日前回落，或會提前解除緊急事態。

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責任編輯：潘曉豐