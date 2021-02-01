【大行點睇】澳門1月博彩收入略高於市場預期 瑞信仍對行業持審慎看法

瑞信發表研究報告指，澳門1月博彩收入按年跌64%至約80億澳門元（下同），略勝於該行及市場預期跌67%。因貴賓廳投注額較低，貴賓廳中介人贏率介乎3.4%至3.6%，高於正常水平。計及贏率因素，澳門1月日均賭收2.59億元，大致與12月持平。

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該行指，1月貴賓廳賭收按年跌70%，中場賭收則按年跌60%，續留意到需求主要由高端中場所帶動。但瑞信近期發現，因簽證問題，及不希望從澳門返回內地後需要隔離，不少貴賓廳或高端中場客戶均取消農曆年假期到訪澳門之行程，有中介人預期春節高峰期貴賓廳投注額將較去年10月黃金周時低20%。

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該行又指出，預期2月份的數字或會令人失望，因內地政府指不支持跨省、跨市旅行。加上即使以春節高峰期間日均收入2.8億元，而2月其他日子以2.6億元計算，料2月份日均賭收只有2.65億元，僅輕微高於1月份水平。

該行重申對行業審慎的看法，目前資金流入緩慢、簽證政策利淡、情緒影響等因素對貴賓廳和高端中場造成困難；雖然長遠維持看好，但目前市場對復甦步伐或仍過於樂觀。

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