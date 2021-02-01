雨潤集團重組計劃傳引入央企 雨潤食品升逾2成

▲ 內媒報道指，有債權人從破產管理人獲悉，現時已有投資人有意參與雨潤集團的破產重組計劃。

雨潤集團在去年10月宣佈獲債權人向法院申請破產重整後，一直未有新進展。內媒近日報道，雨潤集團的重組計劃或會引入大型央企。

消息傳出後，雨潤食品 （01068） 今早高開升逾兩成，午後股價持續走高，全日升23%，下午收報0.75元，成交2210萬。

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內媒報道指，有債權人從破產管理人獲悉，現時已有投資人有意參與雨潤集團的破產重組計劃，北京普拓投資基金管理有限公司及其聯合體在上月6日已正式提交作為雨潤集團重整投資人的申請書，內文提及引入大型央企及具備財務實力的投資方重整成為聯合體，並將集團產業留在江蘇。

據普拓官方網頁顯示，普拓在2008年成立，成立以來一直專注於國企混改的戰略方向，普拓曾主導中航工業 （00232） 等大型央企的混合改制工作。

據報雨潤集團旗下7間企業進入破產重組流程後，已在去年12月30日網上召開第一次債權人會議。此前，雨潤集團曾遭逾百間銀行、信托公司及企業債權人申報超過700億元人民幣債權。

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編輯﹕賴奕羚