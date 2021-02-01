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雨潤集團重組傳引入央企 雨潤食品飆升2成 澄清：僅兩間附屬公司涉及重整

當炒股 23:19 2021/02/01

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內媒報道指，有債權人從破產管理人獲悉，現時已有投資人有意參與雨潤集團的破產重組計劃。

雨潤集團在去年10月宣佈獲債權人向法院申請破產重整後，一直未有新進展。內媒近日報道，雨潤集團的重組計劃或會引入大型央企。

消息傳出後，雨潤食品 （01068） 今早高開升逾兩成，午後股價持續走高，全日升23%，下午收報0.75元，成交2210萬。

雨潤食品  （01068）  上半年虧損收窄9%，詳情可看﹕【下一頁】

內媒報道指，有債權人從破產管理人獲悉，現時已有投資人有意參與雨潤集團的破產重組計劃，北京普拓投資基金管理有限公司及其聯合體在上月6日已正式提交作為雨潤集團重整投資人的申請書，內文提及引入大型央企及具備財務實力的投資方重整成為聯合體，並將集團產業留在江蘇。

據普拓官方網頁顯示，普拓在2008年成立，成立以來一直專注於國企混改的戰略方向，普拓曾主導中航工業 （00232） 等大型央企的混合改制工作。

據報雨潤集團旗下7間企業進入破產重組流程後，已在去年12月30日網上召開第一次債權人會議。此前，雨潤集團曾遭逾百間銀行、信托公司及企業債權人申報超過700億元人民幣債權。

雨潤食品晚間發澄清公告表示，公司只有兩間全資附屬公司南京雨潤、安徽福潤涉及重整。此外，經南京雨潤及安徽福潤的管理人確認，本次重整的審計評估工作尚在進行中， 重整方案尚未確定，截至今日，本次重整的招募投資者工作尚未啟動，且無投資者已獲指定。

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編輯﹕賴奕羚

 

港股 雨潤食品（01068） 中國航空工業國際（00232）

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