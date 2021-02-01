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WhatsApp發布官方「Stories」限時動態　強調保護用戶私隱

科技 15:45 2021/02/01

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WhatsApp最近透過程式内「Stories」功能發布官方動態，強調會保護用戶私隱，藉此挽留用戶。

早前通訊軟件WhatsApp宣布修改私隱條款，要求用戶同意允許分享數據，隨即引發廣大用戶關注，更爆發社交媒體「移民潮」。最近，WhatsApp不但暫緩修改新條款，更透過程式内「Stories」功能發布官方動態，強調保護用戶私隱，藉此挽留用戶。

<<【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶　Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄

<<【WhatsApp大遷徙】Telegram月內暴增2500萬用戶、Signal增750萬　

最近，WhatsApp透過官方「Stories」限時動態，向用戶發布有關私隱條款更新資訊。WhatsApp向用戶保證，會保護他們的個人私隱，並指所有對話記錄經過點對點加密，強調Facebook及WhatsApp均無法查看相關紀錄。早前，WhatsApp率先在印度地區顯示該則官方動態，最近正式在美國及英國地區推出，再三強調保障用戶私隱。

除此之外，為了取得更多用戶信任，最近WhatsApp宣布將推出新驗證功能。用戶在登陸桌面或網頁版WhatsApp時，需要透過Face ID或Touch ID進行生物識別驗證，才能登入個人賬號以及同步更新消息，為用戶提供多重保障。

責任編輯：李寶如

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