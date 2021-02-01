【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位

樓市小陽春提早出現，買家紛紛趕在過年前入市，各區睇樓量明顯增加，帶動成交量回升，以天水圍嘉湖山莊為例，中原文家輝說，今月共錄63宗成交，按月急增50%。

文家輝說，嘉湖山莊樂湖居13座高層單位，實用面積551平方呎，三房間隔，連天台，景致開揚，剛以648萬元易手，實用呎價11,760元。他續說，買家為外區上車客，睇樓兩日，見市況轉旺，市區亦找不到類似價錢的單位，於參觀上址後，翌日即還價，樂見業主肯減價，故馬上入市。

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資料顯示，原業主於2005年3月，以145.8萬元買入單位，現賬面賺502.2萬元，物業期內升值約3.4倍。

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