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【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引11名基石投資者

新股IPO 19:00 2021/02/18

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賽生藥業（SciClone）最快於2月19日招股

內地生物製藥公司賽生藥業 （新上市編號：06600） 周五至下周三（19日至24日）啟動招股，賽生藥業招股價介乎17.2元至18.8元，一手（500股），入場費9494.7元。賽生藥業計劃發行1.16億股，集資最多21.8億元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。賽生藥業料3月3日上市。

有信心「日達仙」持續良好增長  未來冀加大研發投入

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，並為輝瑞（美：PFE）及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品。

管理層表示，「日達仙」能夠不斷獲取市場份額主因是，公司優先進入市場，建立了品牌的知名度；積累多年的用戶數據及經驗；透過綫上綫下的藥房渠道，為患者提供更多藥品的可行性。過去20年「日達仙」價格保持穩定，藥品的有效性和質量得到醫生和患者的信任。認為儘管越來越多的仿製藥加入市場競爭，相信公司隨著新的商業模式的創新，可維持良好增長。

管理層表示，繼續加大研發開支，主要分為兩大方面，分別為對新產品綫投入，以及對已開發的產品進行臨床試驗的投入，而臨床試驗部分投入佔收入的4%至5%，

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引11名基石投資者

賽生藥業引入11名基石投資者，合共認購10.4億元股份，包括上海臨港新片區、Daguan International、中郵創業國際資產管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment、IDG Capital Investment 2020、Dazhong（Hong Kong）International Coporation、太平資產管理（香港）、JMC Capital HK及Huang Zhanxiong。 

公司表示，集資所得約30%用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標；約28%用於償還現有債務；約28%用於臨床階段候選產品的開發及商業化；約10%用於招聘擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；約6%用於為上市產品組合進行其他臨床應用的持續臨床研究

截至去年底止9個月，賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣，純利升41.6%至6.9億元人民幣。毛利率高達78.2%，按年增加近1個百分點，主因日達仙於去年上半年在需求及使用量增加，而產品的毛利亦高於其他。

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大行估值高達240億元  預計2021年市盈率約為20倍

賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN），2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

承銷團之一的中金發表報告預料，2020年至2022年全年純利分別為7.4億元（人民幣，下同）、8.5億元及9.85億元，其複合年均增長率15.5%。預計公司2021年預測市盈率20倍至23倍；市值介乎188億元至217億元。

中銀發表報告預計，公司估值達25億美元至31億美元（193.8億港元至240億港元），2021年預計市盈率介乎20倍至25倍。

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編輯：袁諾曦、陳華

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