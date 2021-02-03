【新股IPO】賽生藥業計劃集資31億　估值達240億

▲ 賽生藥業通過上市聆訊 擬計劃集資31億元

賽生藥業（SciClone）已通過上市聆訊，公司計劃集資4億美元（約31億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

據承銷團之一的中銀發表報告預計，公司估值達25億美元至31億美元（193.8億港元至240億港元），2021年預計市盈率介乎20倍至25倍。

賽生藥業產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司，專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，並為輝瑞（美：PFE）及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品。

快手認購情況如何？凍資幾多億？見【下一頁】

截至去年底止9個月，賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣，純利升41.6%至6.9億元人民幣。毛利率高達78.2%，按年增加近1個百分點，主因日達仙於去年上半年在需求及使用量增加，而產品的毛利亦高於其他。

公司表示，計劃集資所得的資金用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標、償還現有債務、臨床階段候選產品的開發及商業化，以及招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施等。

賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN），2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】賽生藥業香港申請上市 新冠肺炎用藥「日達仙」半年銷售10億人幣（第二版）

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦