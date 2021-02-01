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【大行點睇】視頻號料添1,100億美元價值 摩通大幅提高騰訊目標價

股樓投資 15:04 2021/02/01

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摩通發表報告，重申「增持」騰訊控股 （00700） ，同時把目標價一舉由655元升至850元。摩通指，騰訊成功引入微信頻道（視頻號），有利微信長期貨幣化的能力，摩通預計微信頻道將於2024年產生760億元人民幣的廣告收入，加上實施串流媒體小費及社交電子商務將有更大的增長空間，預計單是視頻號將帶來1,100億美元的額外價值。

市傳騰訊潛在5大收購遊戲商目標：

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    +4
    +3

 

 

摩通補充指，視頻號將幫助騰訊與現有數字內容營運營的競爭力，加強在中國互聯網的領導地位，同時騰訊持股達到20%的快手 （01024） 即將上市，將刺激騰訊股價。

騰訊今日股價升逾6%至723元。

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撰文 : 謝克迪,CFA

港股 快手—W（01024） 騰訊控股（00700） 增持 目標價 騰訊 微信 遊戲 串流

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