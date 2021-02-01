【大行點睇】視頻號料添1,100億美元價值 摩通大幅提高騰訊目標價

摩通發表報告，重申「增持」騰訊控股 （00700） ，同時把目標價一舉由655元升至850元。摩通指，騰訊成功引入微信頻道（視頻號），有利微信長期貨幣化的能力，摩通預計微信頻道將於2024年產生760億元人民幣的廣告收入，加上實施串流媒體小費及社交電子商務將有更大的增長空間，預計單是視頻號將帶來1,100億美元的額外價值。

市傳騰訊潛在5大收購遊戲商目標：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

摩通補充指，視頻號將幫助騰訊與現有數字內容營運營的競爭力，加強在中國互聯網的領導地位，同時騰訊持股達到20%的快手 （01024） 即將上市，將刺激騰訊股價。

騰訊今日股價升逾6%至723元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機